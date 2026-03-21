icon
DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Tribune Code Of Ethics Download App Careers Advertise with us Classifieds
AI Logo
MASTER AI WITH TRIBUNE
A comprehensive AI Certification Course
Enroll Now
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement
PREMIUM IPL 2026 Explainers Defence Photo Gallery Cricket The Great Game Simply Punjab Simply Haryana UPSC
Tamil Nadu's Rajesh, Vithya Ramraj clinches 400m gold at Indian Open

Tamil Nadu’s Rajesh, Vithya Ramraj clinches 400m gold at Indian Open

Ramesh clocked 45.26 seconds, while Vithya won Race A in 53.31 seconds

article_Author
PTI
Thiruvananthapuram, Updated At : 09:06 PM Mar 21, 2026 IST
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
Representational image
Advertisement

Tamil Nadu’s Rajesh Ramesh stamped his authority in the season-opening Indian Open, clinching 400m men’s Race A gold here on Saturday.

Advertisement

Ramesh clocked 45.26 seconds, which was better than his personal best of 45.54 seconds posted in 2024.

Advertisement

Post 2024 Paris Olympics, Ramesh was sidelined due to injuries but made a good comeback last year to clock 45.75 seconds, a season best.

Advertisement

Manu TS representing NCOE, Trivandrum, finished second in Race A with a time of 45.96 seconds while Delhi’s Amoj Jacob won Race C with a time of 45.99 seconds and finished overall third in the men’s group.

The men’s final race was divided into three groups—A, B C. The women’s final race was conducted in two categories—A and B.

Advertisement

Vithya Ramraj of Tamil Nadu won the women’s 400m Race A in 53.31 seconds. Rashdeep Kaur of JSW finished second with 53.62 seconds.

Vijay Kumari GK of Karnataka  won Race B, stopping the clock at 53.55 seconds and was declared overall third in the women’s 400m race.

Results

Men: Rajesh Ramesh (TN) 45.26 sec, Manu TS (NCOE Trivandrum) 45.96 sec, Amoj Jacob (Delhi) 45.99 sec.

U20: 400m: Piyush Raj (Bihar) 47.11 sec, Sahil Malik (Uttarakhand) 47.28 sec, Edvin Mathew (Kerala) 47.65 sec.

U18: 400m: Sayed Sabeer (Karnataka) 47.73 sec, Thanish Vijay Gaddam (Maharashtra) 48.17 sec, Hariharan R (NCOE Trivandrum) 48.31 sec.

Women: 400m Vithya Ramraj (Tamil Nadu) 53.31 sec, Rashdeep Kaur (JSW) 53.62 sec, Vijay Kumari GK (Karnataka) 53.55 sec.

U20: 400m: Reshma (Uttar Pradesh) 54.84 sec, Isha Rajesh Jadav (Maharashtra) 55.46 sec, Dharani A (Tamil Nadu) 55.63 sec.

U18: Kashish Bhagat (Maharashtra) 56.46 sec, Nethra M (Tamil Nadu) 59.54 sec, Chaudhary Ashaben (Gujarat) 59.62 sec. PTI

Read what others can’t with The Tribune Premium

Advertisement
Tags :
Advertisement
youngInnovater
Advertisement
Advertisement
Advertisement

The Tribune, now published from Chandigarh, started publication on February 2, 1881, in Lahore (now in Pakistan). It was started by Sardar Dyal Singh Majithia, a public-spirited philanthropist, and is run by a trust comprising five eminent persons as trustees.

The Tribune, the largest selling English daily in North India, publishes news and views without any bias or prejudice of any kind. Restraint and moderation, rather than agitational language and partisanship, are the hallmarks of the newspaper. It is an independent newspaper in the real sense of the term.

The Tribune has two sister publications, Punjabi Tribune (in Punjabi) and Dainik Tribune (in Hindi).

Remembering Sardar Dyal Singh Majithia

Copyright © The Tribune Trust, 2024
Designed and developed by : sortd
tlbr_img1 Classifieds tlbr_img2 Videos tlbr_img3 Premium tlbr_img4 E-Paper tlbr_img5 Shorts