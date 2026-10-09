Noida International Airport to be named after PM Narendra Modi
This is announced by Chief Minister Yogi Adityanath
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Noida’s Jewar international airport will be named after Prime Minister Narendra Modi.
A decision to this effect was taken by the Uttar Pradesh cabinet.
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The proposal came from the Uttar Pradesh Government and Chief Minister Yogi Adityanath-led cabinet approved it.
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Yogi announced the move on Friday.
The airport was inaugurated on March 28 by PM Modi and received its first IndiGo flight on June 15.
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