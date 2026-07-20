A grey, rainy day in Tricity
Routine life disrupted as heavy rains lash Chandigarh, Panchkula and Mohali on Monday
People cross the road in raincoats amid rain in Chandigarh on Monday. Tribune photo: Pardeep Tewari
A girl walks with an umbrella amid rain in Chandigarh on Monday. Tribune photo: Pardeep Tewari
Commuters brave the rain on Ambala- Chandigarh Highway in Zirakpur on Monday. Tribune photo: Ravi Kumar
Rain disturbs routine life in Phase 7, Mohali on Monday. Tribune photo: Vicky
Commuters brave the rain in Chandigarh on Monday. Tribune photo: Pardeep Tewari
Commuters brave the rain in Chandigarh on Monday. Tribune photo: Pardeep Tewari
Commuters brave the rain in Chandigarh on Monday. Tribune photo: Pardeep Tewari
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