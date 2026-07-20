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A grey, rainy day in Tricity

Routine life disrupted as heavy rains lash Chandigarh, Panchkula and Mohali on Monday

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Tribune News Service
Updated At : 02:26 PM Jul 20, 2026 IST
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    Dark clouds hovering over the Zirakpur sky on Monday. Tribune photo: Ravi Kumar

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    People cross the road in raincoats amid rain in Chandigarh on Monday. Tribune photo: Pardeep Tewari

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    A girl walks with an umbrella amid rain in Chandigarh on Monday. Tribune photo: Pardeep Tewari

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    Commuters brave the rain on Ambala- Chandigarh Highway in Zirakpur on Monday. Tribune photo: Ravi Kumar

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    Rain disturbs routine life in Phase 7, Mohali on Monday. Tribune photo: Vicky

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    Commuters brave the rain in Chandigarh on Monday. Tribune photo: Pardeep Tewari

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    Commuters brave the rain in Chandigarh on Monday. Tribune photo: Pardeep Tewari

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    Commuters brave the rain in Chandigarh on Monday. Tribune photo: Pardeep Tewari

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THE TRIBUNE, India’s oldest, daily English-language newspaper, was first published on February 2, 1881, in Lahore (now in Pakistan), and save for 40 days in the immediate aftermath of Partition, has come out every day over the last 145 years. THE TRIBUNE was started by Sardar Dyal Singh Majithia, a public-spirited philanthropist of the time. The newspaper is run by a five-member Trust, which is chaired by Shri N N Vohra, former Governor of J&K State (2008-2018); as well as Justice S S Sodhi, former Chief Justice of the Allahabad High Court; Shri Gurbachan Jagat, former Governor of Manipur; Lt Gen. Shamsher Singh Mehta, former Western Army Commander; Shri Paramjit Singh Patwalia, Senior Advocate in the Supreme Court.

THE TRIBUNE is free, objective, and independent. Restraint and moderation, rather than agitational language, are the hallmarks of the paper.

The Tribune has two sister publications, Punjabi Tribune (in Punjabi) and Dainik Tribune (in Hindi).

Remembering Sardar Dyal Singh Majithia

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