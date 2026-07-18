Abhijeet Dipke begins indefinite fast at Jantar Mantar
Move comes after Sonam Wangchuk, who was on Day 20 of an indefinite hunger strike, was taken to Safdarjung Hospital from Jantar Mantar by the Delhi Police on Saturday
CJP founder Abhijeet Dipke starts an indefinite fast at Jantar Mantar in New Delhi on Saturday. Tribune photo: Mukesh Aggarwal
CJP founder Abhijeet Dipke starts an indefinite fast at Jantar Mantar in New Delhi on Saturday. Tribune photo: Mukesh Aggarwal
CJP founder Abhijeet Dipke starts an indefinite fast at Jantar Mantar in New Delhi on Saturday. Tribune photo: Mukesh Aggarwal
CJP founder Abhijeet Dipke starts an indefinite fast at Jantar Mantar in New Delhi on Saturday. Tribune photo: Mukesh Aggarwal
CJP founder Abhijeet Dipke starts an indefinite fast at Jantar Mantar in New Delhi on Saturday. Tribune photo: Mukesh Aggarwal
CJP founder Abhijeet Dipke starts an indefinite fast at Jantar Mantar in New Delhi on Saturday. Tribune photo: Mukesh Aggarwal
CJP founder Abhijeet Dipke starts an indefinite fast at Jantar Mantar in New Delhi on Saturday. Tribune photo: Mukesh Aggarwal
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