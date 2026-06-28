Adding voice: Wangchuk joins CJP-led protest, begins hunger strike
Protest also draws khap and farm leaders in support
Leaders from khap panchayats and farmers' unions, joined by activist Sonam Wangchuk and Cockroach Janta Party founder Abhijit Dipke on Sunday. Tribune photo: Manas Ranjan
The CJP had started its protest at Jantar Mantar on June 20, demanding the resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan. Tribune photo: Manas Ranjan
Before starting the hunger strike, Wangchuk and CJP founder Abhijeet Dipke visited Rajghat and paid tributes to Mahatma Gandhi. Tribune photo: Manas Ranjan
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