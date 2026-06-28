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Home / Photo Gallery / Adding voice: Wangchuk joins CJP-led protest, begins hunger strike

Adding voice: Wangchuk joins CJP-led protest, begins hunger strike

Protest also draws khap and farm leaders in support

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Tribune News Service
Updated At : 03:57 PM Jun 28, 2026 IST
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    Khap panchayat and farm leaders with Cockroach Janta Party Founder Abhijit Dipke and others as they joined to support the CJP protest at Jantar Mantar in New Delhi on Sunday. Tribune photo: Manas Ranjan

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    Leaders from khap panchayats and farmers' unions, joined by activist Sonam Wangchuk and Cockroach Janta Party founder Abhijit Dipke on Sunday. Tribune photo: Manas Ranjan

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    The CJP had started its protest at Jantar Mantar on June 20, demanding the resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan. Tribune photo: Manas Ranjan

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    Before starting the hunger strike, Wangchuk and CJP founder Abhijeet Dipke visited Rajghat and paid tributes to Mahatma Gandhi. Tribune photo: Manas Ranjan

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The Tribune, now published from Chandigarh, started publication on February 2, 1881, in Lahore (now in Pakistan). It was started by Sardar Dyal Singh Majithia, a public-spirited philanthropist, and is run by a trust comprising five eminent persons as trustees.

The Tribune, the largest selling English daily in North India, publishes news and views without any bias or prejudice of any kind. Restraint and moderation, rather than agitational language and partisanship, are the hallmarks of the newspaper. It is an independent newspaper in the real sense of the term.

The Tribune has two sister publications, Punjabi Tribune (in Punjabi) and Dainik Tribune (in Hindi).

Remembering Sardar Dyal Singh Majithia

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