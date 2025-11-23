Devotees gather to mark Guru Tegh Bahadur's 350th martyrdom anniversary
Holy city of Anandpur Sahib transforms into a spiritual hub
A volunteer guides a devotee on a wheelchair at Takht Keshgarh Sahib on Sunday. Tribune photo: Pardeep Tewari
Devotees at Takht Keshgarh Sahib on the first day of Guru Tegh Bahadur’s 350th martyrdom anniversary events. Tribune photo: Pardeep Tewari
A 'langar' volunteer serves food to devotees at Takht Keshgarh Sahib on Sunday. Tribune photo: Pardeep Tewari
Devotees at Takht Keshgarh Sahib on the first day of Guru Tegh Bahadur’s 350th martyrdom anniversary events. Tribune photo: Pardeep Tewari
Food being prepared for the 'langar' at Takht Keshgarh Sahib on Sunday. Tribune photo: Pardeep Tewari
