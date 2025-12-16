DT
Home / Photo Gallery / Foggy start to a sunny day

Foggy start to a sunny day

Tricity residents enjoy the sunny weather by basking in the sun

Tribune News Service
Updated At : 08:12 PM Dec 16, 2025 IST
    Commuters faced difficulties while travelling amid dense fog in Bathinda on Tuesday morning. Tribune Photo: Pawan Sharma

    Residents bask in the sun at Yavnika Park, Sector 5, Panchkula, on Tuesday. Tribune Photo: Ravi Kumar

    Visitors enjoy during a sunny day at the Yadavindra Gardens, Pinjore, on Tuesday. Tribune Photo: Ravi Kumar

    Students at Panjab University in Chandigarh. Tribune Photo: Pardeep Tewari

    A cattle egret atop a tree at Maloya in Chandigarh on a sunny Tuesday. Tribune Photo: Pardeep Tewari

    People enjoy at Sukhna Lake in Chandigarh on Tuesday. Tribune Photo: Vicky

