Foggy start to a sunny day

Residents bask in the sun at Yavnika Park, Sector 5, Panchkula, on Tuesday. Tribune Photo: Ravi Kumar
Visitors enjoy during a sunny day at the Yadavindra Gardens, Pinjore, on Tuesday. Tribune Photo: Ravi Kumar
Students at Panjab University in Chandigarh. Tribune Photo: Pardeep Tewari
A cattle egret atop a tree at Maloya in Chandigarh on a sunny Tuesday. Tribune Photo: Pardeep Tewari
People enjoy at Sukhna Lake in Chandigarh on Tuesday. Tribune Photo: Vicky
Advertisement
Live Matches
Advertisement