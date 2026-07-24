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Home / Photo Gallery / In photos: Sikh sangat joins Miri Piri Khalsa march to honour Guru Hargobind's legacy

In photos: Sikh sangat joins Miri Piri Khalsa march to honour Guru Hargobind's legacy

Miri Piri Khalsa march honors Miri Piri Diwas, celebrating the sixth Sikh Guru, Guru Hargobind, and his unique doctrine of combining spiritual and temporal authority

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Tribune Web Desk
Updated At : 06:49 PM Jul 24, 2026 IST
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    Miri Piri Khalsa March begins from the Akal Takht at the Golden Temple complex in Amritsar on Friday. The march is being organised by the Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee (SGPC) and the Shiromani Akali Dal. Photo: Vishal Kumar

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    Miri Piri Khalsa March begins from the Akal Takht at the Golden Temple complex in Amritsar on Friday. The march is being organised by the Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee (SGPC) and the Shiromani Akali Dal. Photo: Vishal Kumar

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    Sikh youth performs gatka (martial art) during Miri Piri Khalsa March in Amritsar on Friday. Photo: Vishal Kumar

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    Sikh youth performs gatka (martial art) during Miri Piri Khalsa March in Amritsar on Friday. Photo: Vishal Kumar

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    Sikh youth performs gatka (martial art) during Miri Piri Khalsa March in Amritsar on Friday. Photo: Vishal Kumar

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    SGPC president Harjinder Singh Dhami and Sukhbir Singh Badal participate in Miri Piri Khalsa march at Golden Temple in Amritsar on Friday. Photo: Vishal Kumar

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THE TRIBUNE, India’s oldest, daily English-language newspaper, was first published on February 2, 1881, in Lahore (now in Pakistan), and save for 40 days in the immediate aftermath of Partition, has come out every day over the last 145 years. THE TRIBUNE was started by Sardar Dyal Singh Majithia, a public-spirited philanthropist of the time. The newspaper is run by a five-member Trust, which is chaired by Shri N N Vohra, former Governor of J&K State (2008-2018); as well as Justice S S Sodhi, former Chief Justice of the Allahabad High Court; Shri Gurbachan Jagat, former Governor of Manipur; Lt Gen. Shamsher Singh Mehta, former Western Army Commander; Shri Paramjit Singh Patwalia, Senior Advocate in the Supreme Court.

THE TRIBUNE is free, objective, and independent. Restraint and moderation, rather than agitational language, are the hallmarks of the paper.

The Tribune has two sister publications, Punjabi Tribune (in Punjabi) and Dainik Tribune (in Hindi).

Remembering Sardar Dyal Singh Majithia

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