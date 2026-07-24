In photos: Sikh sangat joins Miri Piri Khalsa march to honour Guru Hargobind's legacy
Miri Piri Khalsa march honors Miri Piri Diwas, celebrating the sixth Sikh Guru, Guru Hargobind, and his unique doctrine of combining spiritual and temporal authority
Miri Piri Khalsa March begins from the Akal Takht at the Golden Temple complex in Amritsar on Friday. The march is being organised by the Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee (SGPC) and the Shiromani Akali Dal. Photo: Vishal Kumar
Sikh youth performs gatka (martial art) during Miri Piri Khalsa March in Amritsar on Friday. Photo: Vishal Kumar
Sikh youth performs gatka (martial art) during Miri Piri Khalsa March in Amritsar on Friday. Photo: Vishal Kumar
Sikh youth performs gatka (martial art) during Miri Piri Khalsa March in Amritsar on Friday. Photo: Vishal Kumar
SGPC president Harjinder Singh Dhami and Sukhbir Singh Badal participate in Miri Piri Khalsa march at Golden Temple in Amritsar on Friday. Photo: Vishal Kumar
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