Sikh devotees display traditional martial art skills
Various cultural events were organised in Amritsar on the eve of Guru Gobind Singh’s birth anniversary
Sikh devotees perform gatka during a nagar kirtan in Amritsar on Friday. Photo: Vishal Kumar
Sikh devotees during the nagar kirtan in Amritsar. Photo: Vishal Kumar
Sikh devotees perform gatka during a nagar kirtan in Amritsar on Friday. Photo: Vishal Kumar
