Home / Photo Gallery / Sikh devotees display traditional martial art skills

Sikh devotees display traditional martial art skills

Various cultural events were organised in Amritsar on the eve of Guru Gobind Singh’s birth anniversary

Tribune News Service
Updated At : 10:02 PM Dec 26, 2025 IST
  • featured-img featured-img

    Sikh devotees carry the Guru Granth Sahib in a special golden palanquin during a nagar kirtan on the eve of Guru Gobind Singh’s birth anniversary at Golden Temple in Amritsar on Friday. Photo: Vishal Kumar

  • featured-img featured-img

    Sikh devotees perform gatka during a nagar kirtan in Amritsar on Friday. Photo: Vishal Kumar

  • featured-img featured-img

    Sikh devotees perform gatka during a nagar kirtan in Amritsar on Friday. Photo: Vishal Kumar

  • featured-img featured-img

    Sikh devotees during the nagar kirtan in Amritsar. Photo: Vishal Kumar

  • featured-img featured-img

    Sikh devotees during the nagar kirtan in Amritsar. Photo: Vishal Kumar

  • featured-img featured-img

    Sikh devotees perform gatka during a nagar kirtan in Amritsar on Friday. Photo: Vishal Kumar

