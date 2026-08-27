4 lakh employees, pensioners strike in Punjab: Secretariat witnesses protests over pending DA

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Government employees staged an angry protest inside the Punjab secretariat, raising slogans against the AAP government for failing to honour its promises. Over four lakh employees and lakhs of pensioners across Punjab are observing a "maha hartal" to press for the release of long-pending dearness allowance (DA) dues. The Tribune's Mohit Khanna reports from the Punjab secretariat
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