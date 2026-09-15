Jalandhar shuts down over Ambedkar statue desecration | BSP targets centre, Punjab govt

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Jalandhar observed a bandh after the alleged desecration of Dr BR Ambedkar’s statue in Ludhiana. Markets and commercial centres remained shut from 9 am to 5 pm, while educational institutions stayed open. BSP leaders Avtar S Karimpuri and Balwinder Kumar said repeated incidents of damage to Dr Ambedkar statues reflect the failure and neglect of both the Centre and Punjab governments.
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