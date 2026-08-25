Punjab Bandh: Amritsar Markets, Schools and Public Transport Shut Over Bandi Singhs Demand

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The Punjab bandh called by the Qaumi Insaaf Morcha over the release of Sikh prisoners, or Bandi Singhs, received widespread support in Amritsar on Friday. Markets, shops, shopping complexes, schools and public transport remained closed, while inter-state bus services were yet to start. Private vehicles continued to ply as commuters travelled on their own.
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