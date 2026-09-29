Sergio Gor in Amritsar: Why US Ambassador’s Punjab visit matters for India-US ties

US Ambassador Sergio Gor was in Amritsar at a crucial moment for India-US ties. With trade and diplomatic tensions in focus, and concerns surrounding Punjabi immigrants and truckers in the US, his Punjab visit carries added significance. Why Amritsar, and what does the visit mean for Punjab? Watch our report #latestnews #SergioGor #Amritsar #Punjab #USIndiaRelations #IndiaUS #USAmbassador #GoldenTemple #SriHarmandirSahib #Diplomacy #IndiaNews #PunjabNews #AmritsarNews #USIndiaTies #LatestNews

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