In this episode of #TheGreatGame, The Tribune’s Editor-in-Chief Jyoti Malhotra spoke to India's former ambassador to China Ashok Kantha and current Subhash Chandra Bose Chair Professor of Foreign Policy at Chanakya University in Bengaluru, on the meeting between Prime Minister Modi and Chinese president Xi Jinping on the margins of the BRICS summit on September 12-13, what it means for the Sino-Indian relationship and what the impact of the meeting in Washington DC between Xi Jinping and US President Donald Trump. Watch #TheGreatGame #AshokKantha #OperationSindoor #IndiaChinaRelations #USChinaRelations #PakistanChinaRelations #ChinaPakistan #USForeignPolicy

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