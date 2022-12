Himachal Assembly poll results: Who won from where; see full list of successful candidates

Tribune Web Desk

Chandigarh, December 8

By winning 40 seats in the 68-member House, the Congress on Thursday got an absolute majority in the Himachal Pradesh Assembly elections. While the BJP tally was reduced to 25, Independents tasted success on three seats.

Here is the complete list of winning candidates:

Anni: Lokender Kumar (BJP)

Arki: Sanjay (Congress)

Baijnath: Kishori Lal (Congress)

Balh: Inder Singh (BJP)

Banjar: Surender Shourie (BJP)

Barsar: Inder Dutt Lakhanpal (Congress)

Bharmour: Dr Janak Raj (BJP)

Bhattiyat: Kuldeep Singh Pathania (Congress)

Bhoranj: Suresh Kumar (Congress)

Bilaspur: Trilok Jamwal (BJP)

Chamba: Neeraj Nayar (Congress)

Chintpurni: Sudarshan Singh Babloo (Congress)

Chopal: Balbir Singh Verma (BJP)

Churah: Hans Raj (BJP)

Dalhousie: Dhavinder Singh (BJP)

Darang: Puran Chand (BJP)

Dehra: Hoshyar Singh (Independent)

Dharampur: Chander Shekhar (Congress)

Dharamshala: Sudhir Sharma (Congress)

Doon: Ram Kumar (Congress)

Fatehpur: Bhawani Singh Pathania (Congress)

Gagret: Chaitanya Sharma (Congress)

Ghumarwin: Rajesh Dharmani (Congress)

Hamirpur: Ashish Sharma (Independent)

Haroli: Mukesh Agnihotri (Congress)

Indora: Malender Rajan (Congress)

Jaisinghpur: Yadvinder Goma (Congress)

Jaswan-Pragpur: Bikram Singh (BJP)

Jawalamukhi: Sanjay Rattan (Congress)

Jawali: Chander Kumar (Congress)

Jhanduta: Jeet Ram Katwal (BJP)

Jogindernagar: Prakash Prem Kumar (BJP)

Jubbal-Kotkhai: Rohit Thakur (Congress)

Kangra: Pawan Kumar Kajal (BJP)

Karsog: Deep Raj (BJP)

Kasauli: Vinod Sultanpuri (Congress)

Kasumpti: Anirudh Singh (Congress)

Kinnaur: Jagat Singh Negi (Congress)

Kullu: Sunder Singh Thakur (Congress)

Kutlehar: Davinder Kumar (Congress)

Lahaul & Spiti: Ravi Thakur (Congress)

Manali: Bhuvneshwar Gaur (Congress)

Mandi: Anil Sharma (BJP)

Nachan: Vinod Kumar (BJP)

Nadaun: Sukhvinder Singh Sukhu (Congress)

Nagrota: R.S. Bali (Congress)

Nahan: Ajay Solanki (Congress)

Nalagarh: K. L. Thakur (Independent)

Nurpur: Ranbir Singh (BJP)

Pachhad: Reena (BJP)

Palampur: Ashish Butail (Congress)

Paonta Sahib: Sukh Ram (BJP)

Rampur: Nand Lal (Congress)

Rohru: Mohan Lal Brakta (Congress)

Sarkaghat: Dalip Thakur (BJP)

Seraj: Jai Ram Thakur (BJP)

Shahpur: Kewal Singh (Congress)

Shillai: Harshwardhan Chauhan (Congress)

Shimla: Harish Janartha (Congress)

Shimla Rural: Vikramaditya Singh (Congress)

Solan Dhani Ram Shandil (Congress)

Sri Naina Deviji: Randhir Sharma (BJP)

Sri Renukaji: Vinay Kumar (Congress)

Sujanpur: Rajinder Singh (Congress)

Sullah: Vipin Singh Parmar (BJP)

Sundernagar: Rakesh Kumar (BJP)

Theog: Kuldeep Singh Rathore (Congress)

Una: Satpal Singh Satti (BJP)