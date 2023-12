Bitcoin Casino Test: Unsere Erfahrungen mit top BTC Casinos 2023

In diesem Artikel berichten wir Ihnen, wie man beste Bitcoin Casinos erkennt. Die Rede ist von Webseiten, auf denen mit Bitcoin Spielautomaten, Roulette, Blackjack, Baccarat, Poker und andere Games um Echtgeld in einem seriösen Umfeld gespielt werden können. Ein anderer Begriff lautet BTC Casino, wobei es neben dem Bitcoin auch um andere Kryptowährungen gehen kann. Wie Sie das beste Bitcoin Casino erkennen, erfahren Sie bei uns.

Top Bitcoin Casino Liste

LuckyBlock - Unser Bitcoin Casino Testsieger 2023 MegaDice - BTC Casino mit 200% Bonus und 50 Freispielen WSM Casino - Großer 200 % Rakeback bis zu 1 BTC + 10 Freispiele

Bitcoin Casino Vergleich: Beste BTC Casinos vorgestellt

Wir haben einen Bitcoin Casino Vergleich unserer Favoriten vorgenommen. Drei von ihnen stellen wir nachfolgend vor. Sie sind ideal für eigene bitcoin Casino Erfahrungen. Die Gründe dafür nennen wir, verschweigen allerdings auch nicht, falls das eine oder andere im entsprechenden Bitcoin Online Casino verbessert werden könnte.

LuckyBlock - Unser Bitcoin Casino Testsieger 2023

Das LuckyBlock Casino steht nicht ohne Grund oben in unserer Liste der besten BTC Casinos. Die zum größten Teil deutschsprachige Website ermöglicht es Kunden, am PC, Smartphone oder Tablet, Spiele mit dem Bitcoin oder anderen Kryptowährungen zu spielen. Die Auswahl ist beeindruckend, das LuckyBlock Live Casino sowie ein gutes Portfolio an Sportwetten sorgen für Abwechslung und ein tolles Spielerlebnis.

Neue Kunden werden mit einem großzügigen Willkommensbonus von 200 % bis zu 10.000 € und 50 Freispielen belohnt. Die Bonusbedingungen sind fair, eine Mindesteinzahlung von 20 € reichen aus, um dieses Angebot zu aktivieren. Auch die Umsatzanforderung von 35 Mal kann im Vergleich als günstig betrachtet werden. Wer keine Kryptowährungen besitzt, kann diese direkt auf der LuckyBlock Website kaufen, zum aktuellen Kurs. Dieser Anbieter ist mit einer Lizenz aus Curacao ausgestattet, wodurch eine Anmeldung und die legale Nutzung möglich ist.

MegaDice - BTC Casino mit 200% Bonus und 50 Freispielen

MegaDice ist ein recht neuer Anbieter in der Welt der Online Casinos. Die Website besticht durch eine modern gestaltete Performance, angenehme dunkle Farben und einem klaren und gut strukturierten Design. Die Erstellung eines Kundenkontos wird mit einem großzügigen 200 % Bonus bis zu 1 BTC belohnt, vorausgesetzt, es wird eine Mindesteinzahlung von 20 € beim ersten Mal beachtet. Neben dem bekannten Bitcoin werden auch einige andere Kryptowährungen akzeptiert, unser Casino Test zeigt außerdem auf, dass eine vielfältige Spielauswahl präsentiert wird.

Das MegaDice Casino wird mit einer Lizenz aus Curacao betrieben, was in der Welt der Krypto Casinos fast schon Standard ist und keinen Grund zur Sorge geben muss, sofern es sich um einen seriösen Anbieter wie diesen handelt. Die Anmeldung ist schnell erledigt, der Neukunden Bonus kann nach der Gutschrift innerhalb von 14 Tagen durch einen 35-fachen Rollover freigespielt werden. Neben zahlreichen Spieleangeboten bietet MegaDice Sportwetten für zusätzliche Unterhaltung und weitere interessante Gewinnchancen.

WSM Casino - Großer 200 % Rakeback bis zu 1 BTC + 10 Freispiele

Das Wall Street Memes Casino, kurz genannt das WSM Casino, ist eine relativ neue seriöse Plattform, auf der Spiele um Echtgeld mit Kryptowährungen wie dem Bitcoin gespielt werden können. Mit mehr als 5000 Games, einem gut ausgestatteten Live-Casino und ebenfalls präsentierten WSM Sportwetten bietet es eine umfangreiche Unterhaltungspalette. Das Design der Website ist eine Abwechslung fürs Auge, die Bedienung dank der klassischen Gestaltung dennoch einfach und selbsterklärend.

Der Willkommensbonus im WSM Casino besteht aus einem Einzahlungsbonus von 200 % bis zu 25.000 $ / 1 BTC. Je nach Zahlungsart können zusätzliche Freispiele erwartet werden, beispielsweise gibt es 10 freie Runden für "Wanted Dead or a Wild" bei einer regulären Einzahlung von mindestens 30 $. Aufladungen des Kundenkontos mit WSM Token können sogar 200 Freispiele einbringen. Die Bonusgutschrift erfolgt in Schritten, nachdem der Einzahlungsbetrag 6 Mal umgesetzt wurde, werden automatisch 10 % des Casino-Bonus auf das Konto gebucht.

Vorteile von Bitcoin Casinos

Was für einen Vorteil bringt es in einem Bitcoin Casino zu spielen? Das wollen wir Ihnen in diesem Artikel erläutern. Ein Bitcoin Online Casino ist eine Plattform für verschiedene Glücksspiele (Slots, Roulette, Blackjack, Baker, Poker und noch so manches mehr), auf der Sie sich anmelden können. Sie tätigen eine Zahlung und weil wir hier vom Thema Bitcoin Casino sprechen, geht es natürlich um den Bitcoin und andere Kryptowährungen. Ohne große Einschränkungen und zu hohen Limits kann in diesen BTC Casinos gespielt werden. Wer erfolgreich ist, also gewinnt, erhöht den eigenen Kontostand und bei einer Auszahlung auch den eigenen Besitz an Bitcoin. Das ist der größte Vorteil.

Wobei ein solcher Gewinn in einem Casino mit Bitcoin natürlich nie garantiert ist. Man kann in einem Bitcoin Casino Schweiz, in einem Bitcoin Casino Österreich oder einfach gesagt in irgendeinem deutschsprachigen Online Casino vollkommen legal spielen. Allerdings gibt es kein Bitcoin Casino Deutschland, also eines mit deutscher Lizenz, was mit der strengen Gesetzgebung hierzulande zusammenhängt. Deshalb wird hier und da zu lesen sein, dass andere Anbieter nicht legal sind. Doch wenn sie mit einer europäischen Lizenz aus Malta oder aus Curacao arbeiten und allgemein einen guten Ruf besitzen, wenn namhafte Firmen für die Software verantwortlich sind und wenn Gewinne tatsächlich ausbezahlt werden, spricht nichts gegen die Seriosität und Sicherheit beim Spiel. Dass Kryptowährungen nicht an Landesgrenzen gebunden sind, bedeutet gleichzeitig, dass sie legal im Internet auch bei Glücksspielen eingesetzt werden dürfen. Auch das ist ein Argument für jedes Bitcoin Casino.

Was zeichnet ein gutes Bitcoin Casino aus?

Wir beschreiben hier nun was ein top Bitcoin Casino auszeichnet. Anmerken müssen wir, dass individuelle Vorlieben unbedingt beachtet werden sollten. Das schließt auch die Nutzung der deutschen Sprache und die Gestaltung einer Webseite mit ein.

Spieleauswahl

Das Programm der Spiele in einem Bitcoin Online Casino umfasst im Schnitt mehr als 5000 Optionen. Die Slots, auch Spielautomaten genannt, bilden den größten Anteil. Es gibt sie zu verschiedenen Themen, ein besonders beliebter Titel ist Book of Dead. In einem Bitcoin Live Casino können Sie aber auch Blackjack, Poker, Baccarat und Roulette spielen. Weitere Spiele sind zu erwarten, in verschiedenen Varianten geht es um TV Show Games, asiatische Spiele (wie zum Beispiel Dragon Tiger) und um so manches mehr. Ergänzend sind Rubbellose nicht ungewöhnlich. In einem Bitcoin Casino Test gehört das Spieleangebot mit zu wichtigsten Themen, je mehr Auswahl desto besser.

Bonus & Bedingungen

Ein Bitcoin Casino Bonus für neue Kunden ist obligatorisch. Ob eine oder mehrere Einzahlungen belohnt werden ist weniger entscheidend in einem Bitcoin Casino Vergleich als die Bedingungen für die Umsetzung. Natürlich sollte auch darauf geachtet werden, wie die Bestandskunden belohnt werden, denn im Online Casino mit Bitcoin möchte man gerne auch weiter von Aktionen profitieren.

Kundenservice

Wird das Bitcoin Casino der Wahl in deutscher Sprache präsentiert, gilt dies in erster Linie für die Webseite. Aber kann auch mit dem Support in Deutsch kommuniziert werden und wie sind allgemein die Kontaktmöglichkeiten? Darauf sollte in einem Bitcoin Casino Vergleich geachtet werden.

Einfache Zahlungswege

Ein wichtiges Argument bei der Auswahl bestes Bitcoin Casino ist das Angebot an verfügbaren Zahlungsmethoden. Muss der Bitcoin oder eine andere Kryptowährung aus einem existenten Wallet transferiert werden? Oder besteht eventuell als Alternative die Möglichkeit, nach einer Zahlung in Euro Bitcoin direkt auf der Plattform zu erwerben? Ein solcher Service spricht für beste Bitcoin Casino Seiten.

Bonus in Bitcoin Casinos

Einfach gesagt haben beste Bitcoin Casinos den besten Bonus. Wobei mit einem Bonus ohne Einzahlung in Form eines Guthabens oder Free Spins nicht ganz so oft zu rechnen ist. Vom Prinzip her bedeutet eine solche Aktion schließlich, dass Sie als Kunde im Erfolgsfall oder alleine für die Registrierung Bitcoin geschenkt bekommen. Bei gemischten Angeboten, bei denen Sie auch mit dem Euro zahlen können, ist die Wahrscheinlichkeit größer. Immer rechnen können Sie in jedem Online Casino mit einer oder mehrerer aufgestockten Einzahlungen nach der Registrierung. Es kann dabei durchaus um hohe Beträge gehen, Free Spins sind zusätzlich möglich. Meist werden nicht nur Neukunden belohnt, sondern auch Bestandskunden.

Worauf muss man achten?

Es muss immer darauf geachtet werden, wie oft das Geld aus einem Casino Bonus umgesetzt werden muss und in welcher zeitlichen Frist. Ebenfalls wichtig bei den Bedingungen sind die Spiele, welche für den Rollover gültig sind. Bei einem Bitcoin Casino Vergleich handelt es sich um ein besonders wichtiges Thema. Nicht verschwiegen werden soll, dass Sie schauen müssen, wie Sie den Bonus auf den ausgewählten Bitcoin Casino Seiten aktivieren. Per Klick auf der Webseite, mit einem Bonus Code oder nach Kontaktaufnahme mit dem Support sind gängige Optionen. Hinzu kommt der erforderliche Mindestbetrag.

Ein Casino Willkommensbonus ist immer so gut wie die dazugehörigen Bedingungen. Das zeigt dieser Vergleich der Angebote für neue Kunden, den wir aus unseren top 3 Bitcoin Casinos gezogen haben. Beispielsweise bringt der LuckyBlock Casino Bonus auf den ersten Blick gesehen weniger Bonusgeld, wenn man ihn voll ausschöpfen würde, allerdings reichen bereits 20 € aus, um ihn in Anspruch nehmen zu können. Die gleiche Mindestsumme wird für den MegaDice Neukundenbonus verlangt, jedoch hat man gerade einmal 14 Tage Zeit, die Umsatzvorgabe von 35 Mal zu erfüllen.

Besonders viel zu holen gibt es beim WSM Casino Bonus, bis zu 25.000 $ oder alternativ bis zu 1 BTC. Zusätzlich diverser Free Spins klingt das recht verlockend. Man sollte aber nicht außer Acht lassen, dass hier 30 $ bei der ersten Aufladung des Kundenkontos riskiert werden müssen und das Freispielen aufgrund der recht komplizierten Bonusbedingungen keine leichte Aufgabe wird.

Bitcoin Casino Spiele: Slots, Blackjack & Roulette

Ist von einem Bitcoin Casino oder BTC Casino die Rede, handelt es sich um einen Anbieter mit einem äußerst umfangreichen Angebot. Denn einzig in Deutschland bei Anbietern mit der deutschen Lizenz sind diverse Einschränkungen zu erwarten und es geht lediglich um Spielautomaten. In Deutschland spielen aufgrund der Gesetzgebung die Kryptowährungen keine Rolle. Ein Bitcoin Online Casino wird also eine internationale Lizenz besitzen und somit auch das entsprechende Programm präsentieren.

Es geht um Slots, um verschiedene Varianten von Blackjack, Roulette, Poker, Bakar und um vieles mehr. Einschränkungen in der Spielauswahl gibt es kaum. Egal ob man ganz normal auf der Plattform spielt oder im Live Casino: die Möglichkeit Gewinne zu erzielen ist überzeugend. Man spielt mit dem Bitcoin nicht anders, als wenn man mit dem Euro setzen würde. Nur die Beträge könnten anfangs irritieren, vor allem wenn die Auswahl zwischen einer großen Anzahl an Kryptowährungen besteht.

Bitcoin Casinos in Deutschland, Österreich & Schweiz

Bei Interesse können Sie bedenkenlos Bitcoin Casinos in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz aufsuchen. Sie werden im Netz eine große Anzahl vorfinden, in einigen geht es nur um Kryptowährungen, in anderen spielen diese ergänzend eine Rolle. Bitcoin und andere Crypto Currencies sind vom Prinzip her in jedem Land der Welt zugelassen, denn sie sind nicht an Landesgrenzen gebunden. Dass hier kein Verbot besteht, erkennt man in allen drei genannten Ländern, wo man im Falle eines Handels mit erfolgtem Gewinn Steuern für Kryptowährungen abführen muss.

Bitcoin Casino in Deutschland

Dass in Deutschland die deutsche Gesetzgebung Online Casinos stark einschränkt, ist ein Fakt. Aber die Kryptowährungen spielen bei der Gesetzgebung überhaupt keine Rolle, alleine dieser Widerspruch ist ein klares Zeichen dafür, dass jedes Bitcoin Casino deutsch sein kann, und dass ein Besuch möglich ist. Es darf nur nicht nach einem BTC Casino mit deutscher Lizenz gesucht werden, denn so etwas gibt es nicht.

Bitcoin Casino in Österreich

Österreich ist nicht für Einschränkungen im Bereich der Online Casinos bekannt. Wird die Möglichkeit auf eine Zahlung mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen geboten, kann diese bedenkenlos in Anspruch genommen werden. Die Zahlung von Steuern ist klar geregelt.

Bitcoin Casino in der Schweiz

In der Schweiz handelt es sich bei Gewinnen aus dem Handel mit Kryptowährungen den vorliegenden Infos nach um ein offizielles Einkommen, wenn mit Bitcoin & Co gehandelt wird. Wobei hier auch Gewinne aus Glücksspielen dem Finanzamt angegeben werden. Das ist in Österreich und in Deutschland anders.

Lizenz & Sicherheit in Bitcoin Casinos

Jedes seriöse und legale Casino im Internet arbeitet mit einer offiziellen Lizenz. Wie an anderer Stelle bereits erwähnt, kann es sich nicht um die Zulassung aus Deutschland handeln, weil Kryptowährungen im Bereich Glücksspiele in dem Fall keine Rolle spielen. Das ist nicht weiter schlimm, denn ein deutsches Online Casino (welches übrigens nicht so heißen darf) wird nur ein eingeschränktes Programm an Spielautomaten präsentieren. Ein bestes Bitcoin Casino hingegen ist weitaus besser aufgestellt.

Es arbeitet überwiegend mit einer Lizenz aus Curacao, Malta ist eine Alternative. Es geht jeweils um die europäische Gesetzgebung. Bei der Karibik mag dies irritieren, aber die Niederländischen Antillen gehören faktisch zu den Niederlanden und somit zu Europa. In Sachen Jugendschutz, Datenschutz und Spielsucht ist bei seriösen Anbietern alles vergleichbar. Die Webseite wird verschlüsselt sein, namhafte Partner stellen die Spiele. Es kann sich ein Blick auf den Betreiber lohnen, vielleicht hat das BTC Casino einen Besitzer, der auch für andere beste Bitcoin Casinos verantwortlich ist.

Fazit zu BTC Casinos

Jeder, der sich für Kryptowährungen interessiert, sollte beste Bitcoin Casinos aufsuchen. Jedenfalls dann, wenn man gerne mal mit Glücsspielen im wahrsten Sinne des Wortes das Glück sucht. Wo sonst kann man den eigenen Besitz an Bitcoin und anderen Kryptowährungen so schnell vermehren, ohne eine Abhängigkeit von aktuellen Kursen? Handelt es sich um ein Bitcoin Casino mit schneller Auszahlung ist das gewonnene Geld direkt im Wallet und kann dort sicher verwahrt werden.

Wir empfehlen einen BTC Casino Vergleich, um zu erkennen, welcher Anbieter als bestes Bitcoin Casino empfohlen werden kann. Doch wir wollen auch anmerken, dass nichts gegen die Registrierung bei mehr als einem Anbieter spricht. Zum Beispiel in Sachen Bonus ist diese Vorgehensweise vorteilhaft. Wer sich für ein Bitcoin Casino ohne Verifizierung entscheidet, hat in jeder Hinsicht keine Wartezeiten, es muss dann nur noch das Glück mitspielen.

FAQs

Was ist ein Bitcoin Casino?

Der Begriff Bitcoin Casino steht für ein Online Casino, in dem Sie mit Bitcoin zahlen und spielen können.

Sind Bitcoin Casinos legal?

Bei Bitcoin Casinos ist es wichtig zu schauen, wo diese lizenziert sind. Werden alle gesetzlichen Vorgaben erfüllt, spricht nichts gegen ein legales Spiel in einem sicheren Umfeld.

Was für Boni gibt es in einem Bitcoin Casino?

Eine oder mehrere Einzahlungen bekommen neue Kunden in allen Bitcoin Casinos erhöht. Weitere Promotionen sind möglich, welche genau ist von Casino zu Casino anders.

Kann ich in btc Casinos auch mit anderen Kryptowährungen zahlen?

Wenn von einem BTC Casino oder Bitcoin Casino die Rede ist, besteht meist eine Auswahl zwischen mehreren Kryptowährungen. Der Bitcoin wird nur in den Vordergrund gerückt, weil es sich um die am weitesten verbreitete handelt.

