Casino Utan Svensk Licens 2023 - Säkra Casinon Utan Spelpaus

Många spelare föredrar casino utan svensk licens och det finns goda skäl till det. Det behöver inte heller innebära en sämre eller osäkrare spelupplevelse, tvärtom kan man i bästa fall få bättre casinobonusar och fler casinospel.

Lär dig allt du behöver veta om casino utan spelpaus och vilka för- och nackdelar du får med dessa.

Bästa casinon utan svensk licens

Antal casinon utan svensk licens: 120+ Casinon Utan Konto: 19+ Licenser: MGA-licens, Curaçao-licens, EMTA-licens, UKGC-licens Bästa casinobonus: Upp till €320,000 Casinospel: Bordsspel, Slots/Spelautomater, Live Casinospel, Poker, Lotteri/Bingospel, Betting Skattefria Casinon Utan Svensk Licens: Endast casinon inom EU/EES Nya Casinon: 20+ Casinon Utan Spelpaus: Samtliga casinon listade är utan Spelpaus Tillgängliga Betalningsmetoder: Kortbetalning med Visa/Mastercard, Klarna, E-Plånböcker, Banköverföring, Kryptovalutor Uttagstid: Upp till 36 timmar (beroende på betalningsmetod)

Casino utan svensk licens och Spelpaus

Nedan hittar du en lista med tio av marknadens bästa casinon utan svensk licens enligt våra experter.

Hur vi rankar

Med så många casino utan en svensk licens så kan det vara svårt att veta vilket man ska välja. Nedan kan du därför läsa om hur vi arbetar när vi väljer ut dessa casinon utan Spelpaus och sedan kan du använda samma information för att själv välja det rätta casinot för dig.

Bonusar & Villkor

Alla seriösa casinon erbjuder idag en bonus till sina nya spelare och ofta även för befintliga spelare. Det är därför en viktig faktor som vi tittar på. Det handlar inte bara om att erbjuda den största bonusen, den ska också komma med generösa villkor som är transparenta så att spelaren vet vad som gäller.

Spelutbudet

Ett casino måste också erbjuda ett roligt spelutbud med titlar från högkvalitativa leverantörer. Vi tittar därför på vilka spelkategorier man erbjuder, hur stort utbudet är och vilka utvecklare som finns tillgängliga.

Licenser

Ett casino utan en svensk licens har vanligtvis en licens från något annat land, exempelvis Estland, Malta eller Curacao. Man ska alltid välja ett casino som har en av alla dessa tillgängliga licenser, det innebär att casinot följer seriösa regler och lagar och erbjuder en säker spelupplevelse.

Mobilanpassning

Allt fler spelar idag på mobilen eller surfplattan och det är därför viktigt att casinot är mobilanpassat och att man som mobilspelare inte får en begränsad eller sämre spelupplevelse. Spelar man uteslutande på en dator så är denna faktor kanske inte lika viktig.

Betalningsmetoder

För att kunna spela för riktiga pengar måste man först sätta in pengar på casinot. Det är viktigt att casinot erbjuder säkra och snabba betalningsmetoder som passar dig som spelare, oavsett om man föredrar e-plånböcker, kryptovalutor, kortbetalning eller något helt annat.

Vad är casino utan svensk licens?

Ett casino utan svensk licens är ett online casino som inte har en licens från den svenska Spelinspektionen. Det betyder med andra ord att casinot inte följer de strikta regler som svenska casinon måste följa för att få behålla denna licens, men det behöver inte betyda att casinot är osäkert för det.

På ett casino utan en svensk licens slipper man Spelpaus och många av de begränsningar som en del svenska spelare inte gillar med den svenska licensen.

Så fungerar casino utan svensk licens i Sverige

Casinon utan svensk licens har inte en svensk spellicens men har istället en licens från ett annat land, ofta inom EU/EES. Det kan exempelvis vara licenser från Malta eller Estland.

Färre regler och begränsningar för spelaren

Dessa casinon måste inte tvinga på spelare olika begränsningar och kan vara mer flexibla när det gäller bonusar och liknande.

Skattereglerna kan variera

Det är viktigt att man tittar på vilken licens casinot har och kontrollerar skattereglerna då dessa kan variera en del.

Ingen spelpaus

En annan egenskap som är annorlunda med casinon utan svensk licens är att dessa inte är anslutna till Spelpaus.

Kan alla svenskar spela på casino utan svensk licens?

Nej, det finns lagar även på utländska casinon som man måste följa. Det mest självklara är att man måste vara minst 18 år gammal. En del casinon accepterar inte svenska spelare på grund av vår spellag.

Är det lagligt att spela på casino utan en svensk licens?

Ja, det är lagligt för svenska spelare att söka sig till utländska casinon utan en svensk licens. Det är casinot som har ansvaret att inte exempelvis marknadsföra sig till svenska spelare. För dig som spelare är det fritt fram att spela på casinon som intresserar dig.

3 Steg För Att Börja Spela På Ett Nätcasino Utan Svensk Licens

Det går inte att spela på casino med BankID när du väljer casinon utan svensk licens. Det är därför en lite annorlunda process att börja spela på dessa casinon, men det tar inte mer än någon enstaka minut när du väljer ett av de snabbare casinon som erbjuder snabb registrering. Följ bara stegen nedan.

Välj Ett Nätcasino Att Spela På

Till att börja med bör du välja ett casino utan Spelpaus att spela på, vi rekommenderar att du använder vår textlista längre upp med de tio bästa alternativen.

Skapa Ett Konto

Väl inne på casinot ser du en knapp för “Sign Up” eller “Register”, använd denna för att skapa ett konto. På casinon utan registrering anger du bara ett användarnamn, en e-postadress och ett lösenord.

Gör En Insättning Och Börja Spela

När du har skapat ett konto behöver du bara göra en insättning med en av casinots betalningsmetoder. Beroende på casinot kan dina alternativ variera för betalningsmetoder.

Vad är Spelpaus?

Med införandet av den svenska licensen så skapades också Spelpaus, ett nationellt register för självavstängning. Detta har orsakat en del debatt i Sverige bland spelare då vissa ser sig begränsade av registret. Casinon utan Spelpaus har därför blivit en populär kategori.

Det Här Är Spelpaus

Spelpaus är som sagt ett sorts register där du kan utesluta dig själv så att du inte kan komma åt och spela på några casinon som har en svensk licens. Alla casinon som har denna licens måste vara med i databasen och spärra spelare som finns i registret. Det är helt frivilligt att utesluta sig själv genom Spelpaus.

GDPR och teknisk information

Det är Spelinspektionen som ansvarar för Spelpaus och det innebär att det också är Spelinspektionen som ansvarar för att personliga uppgifter hanteras rätt. De får till exempel inte samla på sig mer uppgifter än nödvändigt och dessa får endast användas på korrekt vis enligt GDPR.

Spelpaus använder modern krypteringsteknik för att skydda allas personliga uppgifter, så den som har använt plattformen kan göra det utan att behöva oroa sig för att fel personer ska få tag i några känsliga uppgifter.

Aktuell statistik om Spelpaus

I augusti 2023 hade mer än 97 000 personer valt att stänga av sig via Spelpaus. Jämfört med starten av 2019, då hade endast cirka 19 000 spelare stängt av sig. Majoriteten som stänger av sig via Spelpaus väljer att göra det under helgerna. Vanligast är det med lördagar då 20,7% av alla avstängningar sker. Under fredagar och söndagar är det 14,6% vardera.

Hur länge man väljer att stänga av sig via Spelpaus varierar också en hel del. Fördelningen ser ut enligt följande:

En månad: 8%

8% Tre månader: 10%

10% Sex månader: 11%

11% Tills vidare: 71%

3 steg för att stänga av sig via Spelpaus

Det är väldigt enkelt att stänga av sig via Spelpaus, det tar inte mer än en minut och du kan göra det med tre enkla steg som du kan se nedan.

1. Välj hur länge du ska vara avstängd

När du går in på Spelpaus.se möts du av deras avstängningsformulär där du först och främst måste välja hur länge du ska stänga av dig. Du kan välja mellan 1 månad, 3 månader, 6 månader eller tills vidare.

2. Bekräfta din avstängning

Bocka för rutan där du bekräftar att du vill stänga av dig från allt spelande med svensk licens. När du trycker för rutan får du en pop-up där du får trycka på en knapp för att bekräfta det hela. Notera att avstängningen inte gäller bara online, utan även spel i butiker, på Casino Cosmopol, Trav och Vegas-spelmaskiner.

3. Godkänn din avstängning med e-legitimation

Det sista du måste göra är att godkänna din avstängning genom e-legitimation, det är då som Spelpaus får veta vem du är och vem man ska stänga av. Du kan göra detta med alternativen BankID, Mobilt BankID, Freja eID och Foreign eID.

Kan man avbryta en avstängning på spelpaus

Nej, det går inte att häva en avstängning i förtid. Du kan inte ångra detta och tills vidare innebär minst 12 månader. Väljer du exempelvis 6 månader kan du inte efter två månader häva detta. Känner du dig osäker kan du börja med en eller tre månader och sedan bara förlänga avstängningen.

Svenska hjälpmedel för spelberoende (Stödlinjen/Stödgrupper/Vårdguiden)

Det finns fler alternativ än Spelpaus för den som känner att ens eget eller någon närstående spelande har blivit ett problem i livet. Beroende på vad för typ av hjälp man är ute efter så finns det lite olika alternativ som kan passa.

Stödlinjen

Stödlinjen är en bra första anhalt för både personer med spelproblem och deras anhöriga. Där kan man få prata med experter inom området antingen över telefon eller via deras livechatt på hemsidan. På hemsidan finns det också ett bra självtest om du vill kontrollera ditt eget spelande.

Vårdguiden 1177

Spelmissbruk räknas som en folksjukdom så du kan faktiskt kontakta Vårdguiden på 1177 eller 1177.se om du vill söka hjälp.

Gamblers Anonymous

Gamblers Anonymous eller Anonyma Spelare är ett 12-stegsprogram som fungerar på samma sätt som det gör för AA, Anonyma Alkoholister. Det är en bra organisation för att få hjälp oavsett hur allvarligt eller lindrigt ens problem är.

Spelberoendes Riksförbund

Spelberoendes Riksförbund är en organisation som arbetar med folkbildning och försöker påverka hur samhället arbetar med spelproblem. Man ordnar också självhjälpsmöten för spelmissbrukare.

Alternativ till Spelpaus på Casinon utan Spelpaus

Även om Spelpaus inte fungerar på utländska casinon så finns det andra alternativ för den som vill spärra sig från att spela på ett casino utan Spelpaus. Nedan hittar du några alternativ.

BetBlocker

En gratis app som blockerar över 86 000 betting- och casinosidor och mer än 1 500 spelappar. Appen har mer än 8 000 aktiva användare.

Gamban

Blockerar mer än 70 000 spelsidor, oavsett om den har en svensk eller någon annan licens. Appen kostar upp till €2,99 men kan användas på alla enheter.

GamBlock

En mer avancerad app som kostar men som blockerar din uppkoppling så att du inte kan ansluta dig till spelbolagens servrar, så den är aningen mer effektiv än exempelvis BetBlocker.

Bästa Casino utan svensk licens och Spelpaus 2023

Av alla de alternativ som finns på marknaden för den som är ute efter ett casino utan Spelpaus så är Mega Dice ett av de bättre alternativen. Deras casino kommer utan några begränsningar, erbjuder snabb registrering och är mer diskreta än de flesta andra spelbolagen. För nya spelare finns det också en otroligt generös välkomstbonus där du får upp till 1 BTC + 50 free spins. 1 bitcoin är vid skrivande stund värd över 280 000 kronor, så det är verkligen ingen liten välkomstbonus.

3 steg för att stänga av sig från att spela på casinon utan Spelpaus

När casinot inte har en svensk spellicens så fungerar inte Spelpaus. Du kan stänga av dig från ett enskilt casino genom dessa steg:

Gå in på casinot och kontakta supporten.

Ange att du vill stänga av dig från casinot och hur länge du vill vara avstängd. Det går att stänga av sig permanent genom att nämna det.

Avstängningen sker vanligtvis ganska snabbt, max inom någon arbetsdag efter att ärendet tagits emot.

Betalningsmetoder hos Casinon utan svensk licens och Spelpaus

Det finns väldigt många betalningsmetoder på casinon utan svensk licens och Spelpaus. En klar fördel för utländska casino är just hur flexibelt det är. Samtidigt så innebär lagändringar här i Sverige att man kan uppleva en del begränsningar gällande vissa metoder, så det bör man också tänka på. Nedan kan du läsa kort om de vanligaste metoderna.

Kortbetalning

Casino utan svensk licens MasterCard och Visa är vanliga alternativ och eftersom nästan alla spelare redan har ett av dessa kort så är det väldigt tillgängligt. Du får snabba transaktioner och för insättningar är det så gott som alltid utan avgifter. För uttag kan det tillkomma avgifter hos vissa casinon, men i många fall är det även då gratis.

E-plånböcker

E-plånböcker som Skrill, Neteller, PayPal och eZeeWallet är väldigt populära på casino utan svensk licens. Med dessa får du snabba uttag och insättningar samtidigt som din e-plånbok agerar som en mellanhand så du slipper ge ut dina personliga betalningsuppgifter till casinot. Ofta är dessa transaktioner helt avgiftsfria, men tänk på att uttag från e-plånboken till din bank kan komma med avgifter.

Banköverföring

Banköverföring är vanligare vid större insättningar och uttag då man önskar mer säkerhet. Nackdelen med dessa transaktioner är att du ofta får vänta 3 till 5 bankdagar och det kan ganska ofta tillkomma avgifter.

Kryptovalutor

Kryptovaluta är ett allt vanligare alternativ på utländska casinon och dessa erbjuder snabba insättningar och uttag. Det finns många kryptovalutor tillgängliga men bland de mer populära på casinon hittar du Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, TRON, Tether och Cardano.

Casinon utan svensk licens Trustly

Sedan lagändringar i Sverige så är det tyvärr inte vanligt med utländska casino med Trustly. Det kan fortfarande gå att använda Trustly för att sätta in pengar via en tjänst som MiFinity, som fortfarande finns på utländska casinon. Trustly har inga avgifter direkt via din bank och erbjuder omedelbara överföringar.

Casino utan svensk licens Zimpler

Zimpler casinon utan svensk licens var förr väldigt vanligt men med lagändringar här i Sverige har det tyvärr blivit allt ovanligare på utländska casinon. Precis som med Trustly så går det ibland med Instant Banking att använda Zimpler som en sorts mellanhand mellan banken och ett casino. Zimpler erbjuder mer diskreta överföringar och kan vara avgiftsfritt.

Utländska casino med Swish

Precis som med Trustly och Zimpler så är Swish inte tillgängligt på utländska casinon då det inte är tillåtet för Swish att erbjuda sina tjänster till dessa och det finns inga skäl till att detta ska förändras i framtiden. Swish erbjuder direktöverföringar från din bank och är utan avgift, men finns endast på svenska casinon.

För- och nackdelar med casinon utan svensk licens och Spelpaus

Nedan hittar du för- och nackdelar med casino utan svensk licens och Spelpaus.

Fördelar:

Casino utan svensk licens bonus är vanligtvis mycket större och fler till antalet än hos svenska casinon.

Det förekommer VIP-klubbar och lojalitetsprogram, vilket inte får erbjudas på svenska casinon.

Det är vanligt med casino utan svensk licens snabba uttag.

Du kan spela utan Spelpaus.

Skattefria vinster på EU casino utan svensk licens.

Live casino utan svensk licens kan vara större och bättre.

Du kan ofta spela med kryptovalutor.

Utländska spelbolag erbjuder ofta casino utan spelgräns.

Fler betalningsmetoder.

Större spelutbud då färre begränsningar finns för dessa casinon.

Nackdelar:

Casinon utan Spelpaus har inte samma skydd mot spelmissbruk, mer eget ansvar krävs.

Det finns inte utländska casino med BankID.

Utländska casino med Swish, betting utan svensk licens Zimpler och casinon utan svensk licens Trustly finns inte längre.

Skatt på vinster om du inte spelar på ett EU casino utan svensk licens.

Du kan inte använda svenska kronor (SEK) när du spelar på utländska casino utan svensk licens.

Support på svenska finns inte tillgängligt.

Varför söker casinon utan svensk licens inte en svensk licens

Så varför söker inte alla utländska casinon utan svensk licens bara en svensk spellicens? Det finns en rad olika skäl till det och det är inte svårt att förstå varför många spelbolag, inte minst de mindre aktörerna, inte kan ta sig in på den svenska marknaden. Nedan hittar du några av dessa skälen:

Det kostar runt 400,000 SEK att ansöka om en svensk spellicens, det kostar sedan att förnya den. Avslås ansökan, betalas inte dessa pengar tillbaka heller.

Tillsynsavgift varje år på 30,000 SEK. Sverige har en hög spelskatt på 18%. Den svenska spelregleringen är väldigt strikt. Det talas kontinuerligt om att göra den ännu striktare. Casinon med svensk licens måste införa spelgränser. Casinon får inte erbjuda mer än en välkomstbonus. Casinon med en svensk licens får endast erbjuda vissa betalningsmetoder. Väldigt höga böter för casinon som bryter mot spelregleringen. Man måste införa tresekundersregeln på sina slots. Det är inte populärt bland spelare. Ett casino med svensk licens måste vara anslutet till Spelpaus. Väldigt höga krav på KYC, Know Your Customer.

Populära typer av casinon utan svensk licens

Nedan kan du läsa mer om olika typer av casinon som finns tillgängliga för den som vill spela på ett casino utan en svensk licens. Det finns en del skillnader mellan dessa och beroende på vilka krav du har så kommer vissa alternativ fungera bättre än andra.

Nordiska casinon utan licens

På nordiska casinon finns det flera olika licenser utöver den svenska spellicensen. När det gäller danska casinon så krävs ett danskt personnummer så dessa är inte tillgängliga för svenska spelare.

På den finska marknaden så finns det flera olika licenser och en del av dessa använder också licenser från andra länder, dessa kan då en svensk spelare använda sig av. På Island är spelandet inte tillåtet.

Norska casinon utan svensk licens

I Norge så ser spellagen ut på ungefär samma sätt som den gjorde i Sverige innan vi fick den nya spellagen. Det innebär att norska casino utan svensk licens ofta har en licens från exempelvis Malta, Estland eller Curaçao.

Dessa casinon erbjuder därför bra bonusar, roliga spelutbud och det är vanligtvis fritt fram för svenska spelare att börja spela på dessa och uppleva färre spelgränser.

Casinon utan konto utan svensk licens

När man i Sverige talar om casino utan konto utan svensk licens så syftar många på utländska casino med BankID för registrering, vilket inte finns tillgängligt. När man talar om utländska casinon utan konto så får man istället titta efter Pay N Play casino utan svensk licens där man erbjuder förenklad registrering.

På dessa kan du vanligtvis registrera dig med bara ett användarnamn, e-postadress och ett lösenord. En verifiering krävs först vid ens första riktiga uttag. Det innebär att en registrering tar runt 30 sekunder.

Casino utan svensk licens med snabba uttag

Det finns gott om casino utan svensk licens med snabba uttag, men bäst är casinon som erbjuder betalningsmetoder med direktöverföring. Det kan handla om e-plånböcker som Skrill eller Neteller.

Ett annat bra alternativ är kryptovalutor som ofta kan erbjuda väldigt snabba uttag. Bra kryptovalutor kan vara exempelvis Bitcoin, Ripple, Dogecoin, Cardano och Tether, men det finns hundratals alternativ och hur många som erbjuds på ett casino kan variera.

Skattefria casino utan svensk licens

För att få skattefria casino utan svensk licens måste du försäkra dig om att casinot har sin licens från ett land inom EU/EES-området. För svenska spelare så är det vanligtvis MGA casino utan svensk licens och casinon med licens från Estland. Casinon utanför EU har vinstskatt vilket man bör tänka på.

Pay N Play casinon utan svensk licens

För Pay and Play casino utan svensk licens så gäller samma som för casinon utan konto. Det vill säga, du måste titta efter ett casino som erbjuder en förenklad registrering.

Typer av Bonusar hos Casinon utan Spelpaus och Svensk licens

Det finns många sorters casinobonusar på casinon utan Spelpaus och det är ofta dessa som lockar spelare till dessa casinon. Nedan kan du läsa mer om vanliga bonusar som du kan förvänta dig på dessa casinon.

Välkomstbonusar

Välkomstbonusar erbjuds även på casinon med en svensk licens men på utländska casinon är dessa vanligtvis större. Du kan också få stora välkomstpaket bestående av flera insättningsbonusar. Dessa bonusar kan komma med omsättningskrav.

Insättningsbonusar

En insättningsbonus eller reloadbonus innebär att man får mer pengar vid en insättning. Hos casinon utan svensk licens förekommer det bonusar varje vecka där du kan få exempelvis 25% eller 50% mer vid dina insättningar.

Free Spins

Free spins går att använda för att snurra gratis på casinots olika spelautomater. Utomlands finns det casinon där du kan få hundratals eller till och med tusentals free spins. I bästa fall är dessa free spins utan omsättningskrav.

No Deposit Bonus

Casino utan svensk licens no deposit bonus innebär att du får gratis pengar för att prova på casinots spelutbud, men du kan vanligtvis inte ta ut dessa från casinot. Ofta handlar det om mindre summor som €5, €10, €15 eller €20.

Cashback

Cashback innebär att du får tillbaka en del av dina förluster på casinot. Vanligtvis handlar det om 5-20%, men i bästa fall går det att få upp till 30%, exempelvis via lojalitetsprogram som casinot erbjuder. Dessa cashbacks gäller för perioder, exempelvis för spelandet under en helg, en vecka eller viss månad.

Lojalitetsprogram

Ett lojalitetsprogram eller VIP innebär att du belönas för att du aktivt spelar på ett casino och dessa finns inte på svenska casinon. Du kan få free spins, exklusiva bonusar, bättre cashback och mycket annat. Dessa VIP-program kan vara indelade i nivåer där du klättrar genom att spela mer.

Skatt hos Casinon utan svensk licens

Spelar du på ett casino utan svensk licens kan du drabbas av en vinstskatt på 30%. Detta gäller däremot endast när du spelar på casinon utanför EU, exempelvis Curaçao eller Storbritannien. Undantaget är om du vinner under 100 SEK, då gäller inte vinstskatt.

Skatt på spelande i Sverige

Som svensk spelare betalar man inte skatt på vinster från casinon med en svensk licens. Det är en klar fördel med svenska casinon men det är fler casinon än dessa som kan erbjuda dig skattefria vinster.

EU casino utan svensk licens

Vill du ha skattefria casino utan svensk licens så är det fritt fram med EU casinon. Vinster på alla casinon inom EU är helt skattefria. De två vanligaste licenserna är den från Malta och den från Estland. Tänk på att Storbritannien inte längre är med i EU så vinsterna från dessa är inte skattefria.

Licenser hos casinon utan svensk licens och Spelpaus

Nedan kan du läsa om de vanligaste licenserna på casinon utan svensk licens.

MGA, Malta Gaming Authority

MGA-licensen är en av marknadens mer populära alternativ och erbjuder svenska spelare skattefria vinster, en hög säkerhet och bra spelutbud. Innan den svenska spellagen så var det den allra vanligaste licensen bland svenska spelare.

Curaçao

För spelande utanför EU så är licensen från Curaçao den mest populära. Du har inte skattefria vinster men mycket färre begränsningar på dessa. Du kan därför hitta stora bonusar, bra spelutbud och du kan ofta använda kryptovalutor på dessa. Det är därför en väldigt vanlig licens bland casinon utan svensk licens.

Estland, EMTA

Licensen från Estland är nyare jämfört med de andra två men har blivit väldigt populär. På dessa EMTA casinon har du skattefria vinster då dessa räknas som EU casinon. EMTA-licensen är väldigt lik MGA-licensen, med den stora skillnaden att MGA-licensen har funnits mycket längre. Dessa EMTA casinon erbjuder därför en hög säkerhet, stora bonusar och bra spelutbud.

Speltillverkare hos casinon utan Spelpaus

Det finns många populära speltillverkare som du hittar hos casinon utan spelpaus. Du har till exempel Yggdrasil, Microgaming, Quickspin och Evolution Gaming. På utländska casinon kan man också hitta många andra utvecklare som inte är lika vanliga i Sverige som Rival, Red Tiger och Scientific Games.

Skillnaden mellan speltillverkare hos svenska och utländska casinon

Casinon utan svensk licens kan erbjuda fler casinospel då man inte har samma begränsningar som svenska casinon har, kryptospel är ett sådant exempel. Ett hinder däremot är att vissa spel inte finns tillgängliga för svenska spelare på utländska casinon, exempelvis när det gäller NetEnt eller Play’n Go och vissa andra svenska speltillverkare som inte får erbjuda sina spel till svenskar i utlandet.

Casinospel hos casinon utan Spelpaus

I det stora hela så är spelutbuden på utländska casinon lika som det man hittar i Sverige. Du hittar slots, bordsspel, live casino och liknande alternativ. Skillnaden är att casinon utan svensk licens har färre spelgränser så du kan hitta slots som ofta förekommer i turneringar och det kan också finnas lotterispel som inte är tillåtna på svenska casinon, exempelvis skraplotter.

Skillnader på casinon utan svensk licens och med svensk licens

Nedan hittar du stora skillnader mellan svenska casinon och casinon utan svensk licens.

Casinospelen

De utländska casinon har färre begränsningar gällande vilka casinospel man får erbjuda. Det finns däremot svenska utvecklare som inte är tillgängliga för svenska spelare på dessa casinon utan svensk licens.

Slots

Utländska casinon får erbjuda fler funktioner och färre begränsningar på slots. Du hittar därför Bonusköp och du slipper tresekundersregeln. Du kan också delta i olika slotsturneringar.

Det finns samtidigt skillnader i utbudet av främst slots när man jämför. En del spel finns på svenska casinon men inte utländska och en del spel finns bara på casinon utan svensk licens.

Betalningsmetoder

Den svenska spellagen kommer med en rad regler om vilka betalningsmetoder som får erbjudas, vilket också påverkar spelarnas alternativ.

BankID, Swish, Zimpler och Trustly

BankID är unikt för Sverige och används för exempelvis Trustly och Swish. Det är därför något du inte hittar på casinon utan svensk licens. Dessa betalningsmetoder får inte heller erbjudas på dessa casinon.

E-plånböcker

Antalet e-plånböcker som får användas på svenska casinon är få. I utlandet kan du använda exempelvis Skrill, Neteller, eZeeWallet, PayPal och många fler.

Kryptovalutor

På casino utan svensk licens kan du spela med kryptovalutor, vilket du inte kan göra på något casino med svensk licens.

Framtiden för casino utan svensk licens

Det är svårt att säga något definitivt om framtiden men det finns en del spekulationer man kan diskutera. En sådan är att casino utan svensk licens kommer att vara fortsatt populära, inte minst om man inför ännu strängare gränser på den svenska marknaden.

Rent tekniskt så kommer dessa casinon att fortsätta utvecklas och bli bättre på säkerheten, betalningar och inte minst spelen. När VR blir vanligare så kan detta börja introduceras, exempelvis på live casinon.

Vad sägs om casino utan svensk licens på Flashback

På Flashback diskuteras casinon utan svensk licens flitigt och det är ett bra ställe att titta på om du vill veta mer om andras erfarenheter och eventuellt höra mer om specifika casinon.

Sammanfattning av Casino utan Svensk Licens 2023

Casino utan svensk licens kommer med både för- och nackdelar. För den som är ute efter ett mer flexibelt och diskret casino så kommer dessa utländska casinon vara ett utmärkt alternativ. För den som är ute efter just de spelen som inte finns tillgängliga eller som värdesätter ansvarsfullt spelande högt så kommer casinon med svensk licens att passa bättre.

Av alla de casinon utan svensk licens som finns på marknaden så är utan tvekan Mega Dice det bästa. Där får man en diskret spelupplevelse där man kan spela med bland annat kryptovalutor och det finns roliga spel. I framtiden kan vi räkna med fler casinon som tar efter detta och börjar konkurrera på det viset.

Vanliga frågor om casino utan svensk licens

Nedan kan du se vanliga frågor som andra har haft om casinon utan svensk licens och svaren på dessa. Har du några frågor så kan du troligtvis hitta svaren på dessa här.

Har casinon utan svensk licens ingen licens alls?

Nej, casinon utan svensk licens har vanligtvis licens från ett annat land som Malta, Curaçao eller Estland.

Är det lagligt att spela på casino utan svensk licens?

Ja, det är helt lagligt för svenska spelare att spela på ett casino utan en svensk licens. Det är casinots ansvar att inte acceptera svenska spelare.

Måste jag betala skatt på utländska casinon?

Det beror helt på var casinot har sin licens. På casinon med licens utanför EU, exempelvis Storbritannien eller Curaçao måste du betala skatt. På EU casinon som Estland eller Malta är det skattefritt.

Kan jag spela på casinon utan svensk licens trots Spelpaus?

Ja, Spelpaus är en tjänst som endast påverkar casinon med svensk licens. Du kan alltså komma åt utländska casinon utan svensk licens även om du stängt av dig via Spelpaus.

Är casino utan svensk licens säkra?

Casinon utan svensk licens med en bra licens och av en seriös aktör är helt säker att spela på. Det är därför viktigt att man spelar hos seriösa casinon.

Kan jag ångra min självavstängning hos Spelpaus?

Nej, du kan inte häva en avstängning i förtid, oavsett hur lång eller kort tid du har valt. Med avstängning tills vidare så gäller minst 12 månader.

Finns det fler betalningsmetoder på utländska casinon?

Ja, hos casinon utan svensk licens kan du använda fler e-plånböcker som eZeeWallet och du kan också använda kryptovalutor, något som inte tillåts på casinon med en svensk licens.

Är risken för spelmissbruk högre hos casinon utan svensk licens?

Du har inte samma skydd på casinon utan svensk licens men många av dessa väljer ändå att erbjuda funktioner för spelgränser, självtester och liknande information. Men mer eget ansvar gäller absolut.

